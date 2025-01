Primavera, Falsini: "Torino fisico e aggressivo, sarà una partita combattuta. Il girone d'andata? Bilancio positivo, la squadra è cresciuta"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Torino, valida per la diciannovesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 14. Ecco le sue parole.

La squadra è reduce da due partite sfortunate, come ha reagito di testa il gruppo?

“I ragazzi durante gli allenamenti stanno dimostrando una grande voglia di migliorarsi, per cercare di superare subito questo momento. Abbiamo cercato di analizzare cosa di buono abbiamo fatto in queste due gare e anche le cose fatte meno bene. Devo dire che la squadra si allenata bene e la testa è già al Torino”.

Contro il Torino ci aspetta una gara molto complicata.

“Assolutamente si perché il Torino è una squadra molto fisica e molto aggressiva. In fase di non possesso giocano uomo su uomo a tutto campo, quindi dovremo essere pronti mentalmente ad accettare questo tipo di incontro e dovremo fare di tutto per metterli in difficoltà. Mi aspetto una gara molto combattuta”.

Contro il Torino si chiuderà il girone d’andata. A prescindere dal risultato, si può già tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione?

“Il bilancio è sicuramente positivo. I ragazzi sono cresciuti sotto tutti i punti di vista. Vogliamo che il girone di ritorno vada ancora meglio, perciò dovremo migliorarci e lo dovremo fare attraverso una crescita costante e quotidiana. Se il girone d’andata è stato buono, l’obiettivo è che il girone di ritorno sia ottimo”.

(asroma.com)

