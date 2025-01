Primavera, Falsini: "Il derby ci ha dato entusiasmo. La squadra sta crescendo e migliorando giorno dopo giorno"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Lecce, valida per la ventitreesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 13. Ecco le sue parole.

Quanto entusiasmo ha generato la vittoria nel derby?

“Chiaramente ha generato tantissimo entusiasmo. I ragazzi sono stanchi fisicamente, però mentalmente sono entusiasti e sono sicuro che si faranno trovare pronti anche per la partita di sabato a Lecce. Abbiamo vissuto una serata meravigliosa. Vorrei ringraziare ancora i tifosi, contro la Lazio sono stati fantastici, è stato uno spettacolo. Questa vittoria ha generato sicuramente grande entusiasmo, però adesso dobbiamo pensare al Lecce”.

Il Lecce è una squadra complicata da affrontare e lo dimostrano i due precedenti stagionali. Cosa dovrà fare la Roma per vincere?

“Sono state due partite diverse: in campionato abbiamo affrontato quella gara senza otto giocatori, mentre in Coppa Italia abbiamo disputato una buona gara, è mancata solamente un po’ di qualità negli ultimi venti metri. Sabato non dovremo snaturarci, dovremo continuare a giocare il nostro calcio e fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto nelle due precedenti sfide, anche se ripeto nella partita di Coppa Italia è mancato solo il gol, perché lo sviluppo del gioco è stato buono”.

La Roma ha il miglior attacco del campionato, ma nel derby ha dimostrato di saper vincere le partite anche in modo diverso. Quanto la soddisfa questo aspetto?

“Mi soddisfa molto. Mi fa veramente piacere che la squadra stia dimostrando di poter vincere le partite in due modi, dominando il gioco e anche soffrendo. Questi ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno e la cosa più importante è che sta migliorando tutta la rosa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, poi a volte ci può stare una caduta, ma noi dobbiamo costruire una mentalità forte, che ci renda poi forti in campo”.

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE