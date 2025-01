Primavera, Falsini: "Fondamentale vincere il derby". Cama: "Siamo contenti, ma sono sempre tre punti". Zefi: "Siamo come una famiglia"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha commentato la vittoria nel Derby ai canali ufficiali del club. Ecco le parole del tecnico:

"Oggi hanno fatto una partita dal punto di vista della mentalità e dell'agonismo veramente importante. I derby non mi piacciono perché spesso e volentieri non sono giocati bene, sono giocati un po' sporchi. La Lazio secondo me ha fatto un'ottima partita, noi nel secondo tempo potevamo e dovevamo giocare meglio, però vincere un altro derby e tornare in testa è fondamentale".

Partita sporca, ma altro motivo di orgoglio, abbiamo retto.

"Sì, ho fatto i complimenti ai ragazzi, rispetto alle gare con il Cesena, a quella in casa con l'Hellas oggi sono stati bravissimi. Hanno tenuto, sono rimasti in partita e non hanno preso gol. Bravi tutti quelli che hanno giocato, anche i subentrati hanno dato tutto quello che potevano. Gli devo solo dire bravi. Poi battere la Lazio è sempre speciale, ci darà sicuramente le energie in più per Lecce che sarà un'altra partita così più o meno. Sono strafelice, per il mio staff, poche volte parlo di loro, fisioterapisti e dottori sono stati incredibili per far recuperare quasi tutti. Questa vittoria va a tutte queste persone".

Ha parlato ai canali del club anche Cristian Cama, match winner. Le sue parole:

"Partita lunghissima, intensa, poi il gol è una cosa che viene dopo. Per me l'importante era vincerla, sono contento, poi sono sempre 3 punti ma il derby è sempre speciale".

Ci spieghi l'azione?

"Leo Graziani mi dà una palla, se l'è inventata, un tacco al volo incredibile, poi io ho dovuto solo metterla dentro alla fine. Il merito è tutto di Leo".

Partita difficile, soprattutto nel secondo tempo.

"Sì, forse l'unica cosa che potevamo migliorare era tenere più la palla e non cominciare a calciare, ma la Lazio ha cominciato ad aggredirci forte, quindi ci poteva stare. Però forse dobbiamo migliorare, mettendo più personalità, come il mister, però tanta roba".

Quanta felicità c'è nello spogliatoio?

"Tantissima, ma sono sempre tre punti, ma dobbiamo arrivare in fondo. Ancora è lunga. Siamo contenti, ma dobbiamo ancora migliorare e lavorare tanto".

Al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni anche Kevin Zefi. Le sue parole:

"Prima cosa, voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qua, hanno aiutato un botto e senza loro sarebbe stato troppo difficile vincere. Il gol è partito da sinistra, abbiamo fatto una bella giocata in tre, ma il gol lo ha segnato Cri (Cama, nda), è merito suo se abbiamo vinto".

Tanta qualità, ha fatto differenza la nostra tecnica.

"La Lazio è una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà nel secondo tempo ma siamo come una famiglia, abbiamo lottato tanto e non abbiamo preso gol. Qualche volta la partita è così. Secondo me la nostra squadra è la più tecnica del campionato, giochiamo molto bene, ma ogni tanto bisogna fare l'altra parte del gioco, come stasera".

Stai diventando un leader tecnico, sembri ormai parte di questa squadra.

"Adesso mi sto impegnando ogni giorno, step by step. Con il mister lavoro bene, mi aiuta ogni giorno, i compagni sono bravi e mi aiutano, provo a fare il massimo ogni giorno".

