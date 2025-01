Primavera, Falsini: "Abbiamo entusiasmo e voglia di ripartire. L'obiettivo nel 2025? Provare a toglierci delle soddisfazioni"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 11 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole.

Come sta il gruppo? Qualche giocatore ha approfittato della pausa per recuperare?

“La squadra aveva bisogno di un po’ di riposo, non tanto fisico quanto mentale. Sono stati quattro mesi tanto belli quanto intensi. Abbiamo recuperato quasi tutti, chiaramente Tumminelli sarà out fino a fine stagione e qualche ragazzo non è ancora al 100%, però è sulla strada del recupero. A me non piace fermarmi, preferisco giocare sempre, anche quando le cose non vanno benissimo e in questo caso specifico a maggior ragione, visto che stavamo attraversando un ottimo momento, perciò il gruppo ha tanto entusiasmo e voglia di ripartire”.

Che partita si aspetta contro il Verona?

“Il Verona è una squadra che ha un’identità ben precisa, sa come deve difendere e sa come deve attaccare. Sono molto organizzati sulle palle inattive e dovremo fare attenzione. Sono temibili soprattutto nel reparto offensivo, con giocatori fisici e bravi tecnicamente. Dovremo stare attenti, ma per quanto ci riguarda non cambierà niente, proveremo a dominare il gioco e cercheremo di portare l’inerzia della partita dalla nostra parte”.

Quali sono i buoni propositi per il 2025?

“Per quanto riguarda i singoli, cercare di migliorare sempre ed esaltare le qualità di ognuno. Come squadra, cercare sempre di dominare il gioco e provare a toglierci delle soddisfazioni, giocando più partite possibile”.

(asroma.com)

