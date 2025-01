Derby Primavera: Sangaré, Marin e Balzaretti in tribuna al Tre Fontane. Presenti Alberto De Rossi e Lombardo (FOTO)

Allo Stadio Tre Fontane va in scena il derby Primavera tra Roma e Lazio, valido per la 22esima giornata di campionato. Sugli spalti sono presenti Buba Sangaré, nelle ultime giornate in campo con i ragazzi di Gianluca Falsini, Renato Marin, terzo portiere della Roma di Ranieri e Federico Balzaretti, tornato in giallorosso nello staff di Ghisolfi.

Sugli spalti ci sono anche Alberto De Rossi, Simone Ricchio, team manager della prima squadra, e Maurizio Lombardo, segretario generale del club giallorosso.