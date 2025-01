Coppa Italia Primavera, ROMA-LECCE 1-1 (18' Bah, 45' Pehlivanov): fine primo tempo. C'è Sangaré dal 1' (VIDEO)

La Roma Primavera scende in campo alle 12 contro il Lecce per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nella sfida contro la squadra allenata da un ex romanista prima da giocatore e poi come allenatore nelle giovanili, Giuseppe Scurto, Falsini cambia alcuni degli interpreti più utilizzati e schiera, come terzino destro, Buba Sangaré.

La partita verrà trasmessa 'live' sul canale YouTube della Roma:

SECONDO TEMPO:

46' - Riparte la sfida al Tre Fontane.

PRIMO TEMPO:

47' - GOL DEL LECCE. Proprio allo scoccare del tempo, il Lecce trova il pareggio con un colpo di testa di Pehlivanov su cross dalla sinistra. Sul gol finisce anche il primo tempo.

34' - Grande spunto di Delle Monache che da sinistra converge e lascia partire un tiro potente su cui è ottima la risposta di Jovanovic: sarà calcio d'angolo per il Lecce.

18' - GOL DELLA ROMA! Segna Bah con un colpo di testa su calcio di punizione laterale. Il centrocampista va ad abbracciare tutta la panchina, per lui è un gol particolarmente importante al ritorno dall'infortunio al ginocchio.

12' - Azione insistita per la Roma sugli sviluppi di un angolo con due conclusioni ribattute dal Lecce.

1' - Sarà la Roma, in divisa blu, a dare il calcio d'inizio.

IL TABELLINO

ROMA: Jovanovic; Sangaré, Seck, Reale, Litti; Bah, Di Nunzio, Coletta; Zefi; Marazzotti, Mlakar.

A disp.: Kehayov, Romano, Misitano, Nardin, Cama, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti, Zinni, Arduini.

Allenatore: Falsini

LECCE: Rafaila; Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter; Kovac, Agrimi, Delle Monache; Ubani, Minerva, Sandro.

A disp.: Samba, Verdosci, Russo, Winkelmann, Vescan-Kodor, Ylmaz, Regetas, Lami, Pacia, Pejazic, Denis.

Allenatore: Scurto

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola. Assistenti: Spatrisano e Ferraro.