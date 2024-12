Primavera, Falsini: "Il Milan è forte, mi aspetto una partita aperta. Stiamo diventando una famiglia" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Milan, in programma domani alle ore 18:45 e valido per la tredicesima giornata di campionato. Ecco le sue parole: "Ci fa piacere giocare contro una squadra forte come il Milan, con un allenatore molto bravo e che conosciamo bene. Penso sia il momento giusto, ma tutte le partite sono dei test importanti. Ovviamente è chiaro che giocare contro le big ci fa più piacere, ma per noi sono tutte belle e difficili. Contro il Genoa è stata una bella partita, coinvolgente e piena di insidie, ma siamo stati bravi. Lunedì ci sarà una partita ancora più stimolante".

Si aspetta una partita spettacolare?

"Me la aspetto sempre quando la mia squadra gioca. Mi fa piacere quando i tifosi tornano a casa soddisfatti a prescindere dal risultato, anche perché siamo la Primavera e non siamo schiavi del risultato. Ci piace dare emozioni alle persone. Questa squadra quasi sempre ha dimostrato un buon sviluppo di gioco. Il Milan gioca sempre per vincere, mi aspetto una partita aperta e di buon calcio sia in fase di possesso sia in fase di non possesso".

Come sta il gruppo?

"Bene, c'è entusiasmo. Abbiamo qualche assenza importante, ma il gruppo si sta compattando e stiamo diventando una famiglia. Cavalchiamo l'onda, stiamo bene e speriamo di farlo vedere".