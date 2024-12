Primavera, Falsini: "È presto per togliere il piede dall'acceleratore. Primi mesi di lavoro positivi" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni del club in vista della partita di domani contro l'Inter. Ecco le parole del tecnico:

"Lavoriamo giorno per giorno per essere performanti tutti i giorni e il giorno delle partite. È un plauso ai ragazzi e alla società, ma mancano troppe partite per togliere il piede dall'acceleratore e deconcentrarci. In più, domani abbiamo l'avversario più forte che c'è in campionato, non abbiamo possibilità di deconcentrarci".

Inter-Roma non ha bisogno di presentazioni. Quanto può essere un test per gli equilibri del campionato?

"Troppo presto per essere un test. Diciamo che è un test importante per noi, ci arriviamo con entusiasmo e grande compattezza. Con la consapevolezza che tanti ragazzi hanno partecipato a questo campionato, se siamo lì è per merito di tanti e quindi dobbiamo andare lì con la consapevolezza che sì è una squadra forte individualmente ma dobbiamo essere consapevoli che è una bellissima possibilità per far vedere i nostri progressi".

Il primo parziale dei primi mesi di lavoro?

"Assolutamente positivo. Abbiamo avuto un inizio importante, poi un calo, anche di prestazioni, poi le ultime sei partite si commentano da sole. Assolutamente positivo, poi si può e si deve migliorare sempre, ma sono curioso di affrontare l'altra parte di stagione che sarà ancora più bella e intensa. Sono curioso, per me è positivo".