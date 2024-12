Nagoya Grampus, il classe 2005 Suzuki si allenerà con la Roma Primavera fino al 23 dicembre: "Darò il massimo per lasciare un segno" (COMUNICATO)

Il 25 novembre 2022 la Roma annunciò ufficialmente la partnership strategica con il Nagoya Grampus e tra le numerose collaborazioni vi è "il coinvolgimento dello sviluppo dei settori giovanili di AS Roma e Nagoya Grampus". Proprio a partire dalla giornata di ieri, Haruto Suzuki (esterno sinistro classe 2005 del club giapponese) si allena con la Roma Primavera e resterà in prova fino al 23 dicembre. “Ringrazio la famiglia Grampus per il sostegno fornito quest'anno. Ho deciso di partecipare agli allenamenti della AS Roma Primavera - le dichiarazioni del giovane calciatore ai canali ufficiali della società nipponica -. Non lascerò che questa opportunità sia semplicemente una bella esperienza, ma sfrutterò al massimo tutte le mie forze per lasciare un segno e ottenere dei risultati. Farò del mio meglio per accrescere il valore non solo di me stesso ma anche del Nagoya Grampus. Per favore, sosteneteci!".

(nagoya-grampus.jp)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE