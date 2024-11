Primavera1, ROMA-GENOA 1-0 (39' Coletta): segui in tempo reale. Al via la ripresa

Dopo aver ritrovato la vittoria contro l'Atalanta, la Roma Primavera di Gianluca Falsini cerca continuità in casa contro il Genoa. I giallorossi occupano al momento l'ottavo posto in classifica a quota 18 punti. I rossoblù, reduci dal ko contro il Torino, hanno un punto in meno rispetto ai capitolini.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Golic, Mirra, Reale; Mannini, Coletta, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi.

A disp.: Jovanovic, Seck, Levak, Mlakar, Cama, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Sugamele, Solbes, Ceccarelli.

All. Falsini.

GENOA: Consiglio; Meconi, Barbini, Klysis; Venturino, Kassa, Rossi, Deseri; Romano; Ghirardello, Dorgu.

A disp.: Lysionok, Nuredini, Fazio, Ferroni, Contarini, Papastylianou, Pinto, Arboscello, Colonnese, Carbone, Arata.

All. Sbravati.

Arbitro: Gangi. Assistenti: Vitale - Marchese.

Marcatori: 39' Coletta.

Ammoniti: Rossi (G).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la ripresa.

Primo tempo

45' - Roma a centimetri dal raddoppio con la punizione di Marazzotti, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Termina qui la prima frazione di gioco.

43' - Ghirardello calcia debolmente, De Marzi blocca senza problemi.

39' - ROMA IN VANTAGGIO! Graziani calcia potente, Consiglio non trattiene e la palla arriva a Coletta, il quale appoggia in rete a porta sguarnita da due passi e porta in vantaggio i giallorossi.

38' - Rossi trattiene Zefi: prima ammonizione della partita.

28' - Chance per il Genoa con Romano, palla sopra la traversa della porta difesa da De Marzi.

23' - Tiro di Di Nunzio con il mancino da fuori area, ancora una volta Consiglio è attento e para.

17' - Roma a un passo dal vantaggio! Mannini batte il calcio d'angolo e la palla arriva a Golic, il quale calcia a botta sicura ma viene fermato da un miracoloso intervento di Consiglio.

10' - Ci prova Coletta, Consiglio si distende e respinge la conclusione.

6' - Si affaccia in attacco anche al Genoa: cross di Dorgu per Ghirardello, l'attaccante manca l'appuntamento con il pallone.

4' - Punizione da buona posizione per la Roma, Marazzotti colpisce la barriera.

1' - Al via il match.