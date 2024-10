Primavera: Roma-Cesena si giocherà al campo 'Agostino di Bartolomei' di Trigoria

Cambio di programma per la Roma Primavera. Come annunciato dalla società giallorossa su X, la partita contro il Cesena, valida per la decima giornata del campionato e in programma il 2 novembre alle ore 15, non si giocherà allo Stadio Tre Fontane bensì al campo 'Agostino di Bartolomei' di Trigoria.

