Primavera, MONZA-ROMA 1-0: Zanaboni sigla il gol del vantaggio dei padroni di casa

Allo Stadio C.S. Luigi Berlusconi, la Roma Primavera guidata da Gianluca Falsini cerca il riscatto dopo 3 partite senza vittoria. I giallorossi alle 13 scenderanno in campo contro il Monza per l'ottava giornata del campionato Primavera 1. In attesa della Fiorentina, la Roma ha la possibilità di scavalcare Torino e Lazio e portarsi in testa alla classifica.

IL TABELLINO

ROMA: Jovanovic; Golic, Marazzotti, Mlakar, Mirra, Tumminelli, Coletta, Reale, Di Nunzio, Litti, Lulli.

A disp: De Marzi, Marcaccini, Seck, Romano, Levak, Almaviva, Cama, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Ceccarelli

All.: Falsini

MONZA: Ciardi; Colombo, Domanico, Nene, Diene, Lupinetti, Berretta, Crasta, Azarovs, De Bonis, Zanaboni.

A disp: Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Longhi, Troise, Castelli, Gaye, Romanini, Buzi, Miani

All.: Brevi

Ammonito: 18' Colombo (M)

Marcatore: 4' Zanaboni

Arbitro: Carlo Rinaldi. Assistenti: Chillemi, Gennuso

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

22' - Dagli sviluppi di corner, Reale calcia al volo verso la porta difesa da Ciardi ma la conclusione si stampa sul palo.

18' - Ammonito Colombo. Il giocatore del Monza entra in scivolata su Reale, prende il pallone ma travolge anche il calciatore della Roma.

10' - La Roma recrimina un calcio di rigore. Coletta viene atterrato in area ma per l'arbitro Rinaldi è tutto regolare.

4' - MONZA IN VANTAGGIO 1-0. Zanaboni approfitta dell'errore di Jovanovic e sigla il gol dell'1-0.

0' - Inizia la partita tra Monza e Roma.