Primavera, JUVENTUS-ROMA 1-0: decide il colpo di testa di Pugno. Giallorossi momentaneamente sesti e a secco di vittorie da 5 giornate

Continua il momento no della Roma Primavera e, dopo il pesante ko per 5-1 subito contro il Monza, cade anche in casa della Juventus per 1-0. La partita è piuttosto equilibrata con occasioni da entrambe le parti, ma una piccola sbavatura della retroguardia giallorossa regala il vantaggio ai bianconeri: pennellata di Pagnucco per Pugno, il quale è completamente libero in area e batte di testa Marin, siglando la rete dell’1-0 al 34’. Nella ripresa la gara resta viva e la Roma si spinge in avanti alla ricerca del pareggio sfiorando il gol in più occasioni (Sugamele, Graziani e salvataggio miracoloso sulla linea di Martinez). Nei minuti finali del match i giallorossi chiudono gli avversari nella propria area di rigore e continuano a collezionare chance con Zefi e Levak senza però trovare la via del gol. La Roma incassa così la seconda sconfitta consecutiva e il successo manca da ben cinque giornate. In seguito all'1-0 odierno i capitolini scendono momentaneamente al sesto posto in classifica con 14 punti in 9 turni, mentre la Juventus sale in terza posizione a quota 16.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Zelezny; Savio, Martinez (80' Bassino), Montero, Pagnucco; Ripani, Ngana; Ventre (75' Crapisto), Florea, Vacca (75' Biliboc); Pugno (65' Di Biase).

A disp.: Vinarcik, Boufandar, Verde, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Lopes Comellas.

All. Magnanelli.

ROMA: Marin; Seck (58' Golic), Mirra, Reale; Marchetti, Coletta (46' Della Rocca), Di Nunzio, Graziani (78' Almaviva), Litti (58' Zefi); Marazzotti, Sugamele (85' Levak).

A disp.: Jovanovic, Marcaccini, Mlakar, Cama, Ivkovic, Lulli.

All. Falsini.

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Zanellati - Morotti.

Marcatori: 34' Pugno.

Ammoniti: Pagnucco (J), Sugamele (R), Pugno (J), Ngana (J), Zelezny (J), Almaviva (R).

Recupero: 1' pt, 5' st.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

96' - Termina il match: Juventus 1-0 Roma.

94' - Ammonito Almaviva.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Cross di Reale per il colpo di testa di Levak, palla fuori.

86' - Ammonito Zelezny per perdita di tempo.

85' - Cambio Roma: fuori Sugamele e dentro Levak.

84' - Roma ancora pericolosissima con Zefi, ma la sua conclusione non gira abbastanza e termina di poco al lato.

83' - Ammonito Ngana.

80' - Cambio Juventus: fuori Martinez e dentro Bassino.

79' - Occasione gigantesca per la Roma: miracoloso intervento di Martinez sulla linea, poi sulla ribattuta i giallorossi non riescono a segnare.

78' - Sostituzione Roma: fuori Graziani e dentro Almaviva.

75' - Doppio cambio per la Juventus: escono Vacca e Ventre ed entrano Crapisto e Biliboc.

74' - Graziani a un passo dal pareggio: conclusione secca con il sinistro ma la palla prende l'esterno della rete.

68' - Grande occasione per la Roma ma Sugamele sbaglia completamente il colpo di testa da buona posizione.

67' - Schema su punizione della Roma con cui viene liberato al tiro Marazzotti, ma Zelezny respinge in tuffo.

65' - Cambio Juventus: fuori Pugno ed entra Di Biase.

61' - Marin salva la Roma ed è reattivo a respingere il pallonetto di Vacca.

58' - Sostituzioni Roma: escono Litti (infortunato) e Seck ed entrano Golic e Zefi.

48' - Subito Della Rocca pericoloso su cross di Litti, ma il neo entrato non riesce a spingere il pallone in porta.

46' - Al via la ripresa. Un cambio per la Roma: dentro Della Rocca e fuori Coletta.

Primo tempo

46' - Termina il primo tempo: Juventus 1-0 Roma.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Ammonito Pugno.

40' - Ripartenza fulminea della Juventus con Ngana, il quale lancia con l'esterno Ventre; il calciatore bianconero si invola verso la porta e calcia ma trova la risposta reattiva di Marin.

37' - Conclusione di Vacca dai 25 metri, palla alta sopra la traversa.

34' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! Pennellata di Pagnucco per il colpo di testa di Pugno, il quale colpisce completamente senza marcatura e insacca portando i bianconeri sull'1-0.

29' - Altra chance per la Roma ma Marazzotti arriva sbilanciato davanti al portiere avversario e calcia troppo debolmente.

28' - Ci prova Di Nunzio dal limite dell'area, palla alta di poco sopra la traversa.

24' - Ammonito Sugamele per aver fermato la ripartenza di Ngana.

23' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Pagnucco per un fallo su Marazzotti.

20 - Clamorosa occasione per la Roma: cross di Reale, Marazzotti calcia a botta sicura di controbalzo ma Zelezny compie un miracolo e salva la Juventus.

16' - Grande contropiede di Litti che crossa e serve Coletta, ma il centrocampista calcia debolmente con il mancino e il suo tiro viene contrastato.

9' - Grande parata di Marin sulla conclusione ravvicinata di Florea.

7' - Juventus vicina al gol con Ventre su cross di Pagnucco, bravo Marin a respingere il tiro del bianconero.

4' - Ci prova Coletta dalla distanza, conclusione deviata in angolo.

1' - Al via il match.