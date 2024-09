Roma Primavera, Falsini: "Con la Fiorentina sfida bella e difficile, cercheremo di farci trovare pronti" (VIDEO)

Domani alle 18.30 la Roma scenderà in campo in casa della Fiorentina nella sesta giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia il tecnico giallorosso, Gianluca Falsini, ha parlato ai microfoni del canale del club: "I ragazzi hanno reagito bene, abbiamo analizzato le motivazioni della non vittoria col Sassuolo. Ci è mancata qualità negli ultimi metri contro una squadra forte che ci ha temuto. In questa settimana i ragazzi hanno spinto molto per cercare di migliorarsi, come tutti i giorni".

Ora la Fiorentina.

"È un avversario forte che lavora con lo stesso tecnico da più di un anno, si vedono i suoi dettami tattici. Sarà un'altra sfida un pochino più difficile ma più bella sotto vari aspetti. Cercheremo di farci trovare pronti e proseguire il nostro cammino. Si può inciampare e a volte cadere ma l'importante è alzarsi, capire dove abbiamo sbagliato e avere sempre una mentalità forte cercando di migliorarsi e superare il proprio limite".

Si è fatto un'idea del livello del campionato?

"Ancora aspetto un po' prima di parlare. C'è qualche ragazzo a cui sta stretta la Primavera, gli allenatori sono preparati e non c'è una partita semplice. Ci sono squadre costruite per fare un certo tipo di campionato. Noi siamo una squadra giovane, ambiziosa e per sviluppare il talento ci vuole tempo, anche se non ne do tanto ai ragazzi perché non sono paziente di natura. Voglio che chi è più bravo lo faccia vedere sempre".

(asroma.com)

