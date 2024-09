Primavera, ROMA-SASSUOLO 0-0: la formazione ufficiale. Graziani e Marazzotti a supporto di Misitano

Prosegue il cammino della Roma di Gianluca Falsini nel campionato Primavera 1: i giallorossi ospitano il Sassuolo nella quinta giornata di campionato con la possibilità di allungare in vetta sulle inseguitrici. Per l'occasione il tecnico giallorossi si affida in attacco a Graziani e Marazzotti alle spalle di Misitano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Marin; Mannini, Nardin, Reale, Litti; Di Nunzio, Romano, Coletta; Graziani, Marazzotti; Misitano.

A disp.: Jovanovic, Seck, Levak, Mirra, Tumminelli, Almaviva, Cama, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Zefi.

All.: Falsini.

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti T., Macchioni, Knezovic, Leone, Sandro, Lopes, Bruno, Corradini, Frangella, Parlato.

A disp.: Viganò, Benvenuti G., Vezzosi, Seminari, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Minta, Mussini, Vedovati.

All.: Bigica.

Arbitro: Maksym Frasynyak. Assistenti: Francesco Raccanello - Luca Granata.