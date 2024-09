Primavera, LAZIO-ROMA 0-2 (2' Misitano, 19' Romano): fine primo tempo. Mannini vicino al terzo gol, in campo Sangaré (FOTO)

Alle ore 17:30 al Mirko Fersini di Formello va in scena il tanto atteso Derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Gli uomini di Falsini si trovano a punteggio pieno dopo i primi tre turni (vittorie contro Cagliari, Cremonese e Bologna) e in caso di successo volerebbero in testa alla classifica in solitaria, mentre i biancocelesti sono a quota 7.

IL TABELLINO

LAZIO: Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra, D'Agostini, Balde.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Bigotti, Pinelli, Marinaj.

All. Sanderra.

ROMA: Marin; Sangaré, Golic, Nardin, Reale; Mannini, Di Nunzio, Romano; Coletta, Marazzotti; Misitano.

A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Tumminelli, Almaviva, Cama, Della Rocca, Litti, Marchetti, Solbes, Zefi.

All. Falsini.

Arbitro: Pezzopane. Assistenti: Colaianni - Fedele.

Marcatori: 2' Misitano, 19' Romano.

Ammoniti: Romano (R), Sulejmani (L), Golic (R), Sanderra (L).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

46' - Si chiude il primo tempo, dopo un minuto di recupero, sul risultato di 2-0 per la Roma.

37' - Mannini va vicino al terzo gol, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

33' - Ammoniti Golic e l'allenatore della Lazio Sanderra.

26' - Cross velenoso di Zazza, Marin alza sopra la traversa.

24' - Ammonito Sulejmani, attualmente in panchina, per proteste.

19' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Sassata di Romano con il mancino dalla distanza e la palla si infila nell'angolo basso alla sinistra di Renzetti.

17' - Ammonito Romano per un duro intervento su Munoz.

16' - Ci prova Marazzotti su punizione, palla fuori.

15' - Grande giocata di Sangaré, il terzino destro spagnolo corre palla al piede verso l'area avversaria e viene steso al limite, conquistando così una punizione da posizione pericolosa.

11' - Prima azione offensiva della Lazio con Milani, il suo cross viene respinto in calcio d'angolo dalla difesa della Roma. Sugli sviluppi del corner i giallorossi riescono ad allontanare la minaccia.

7' - Azione insistita della Roma nell'area di rigore della Lazio, la difesa biancoceleste riesce ad arginare i giallorossi con grande difficoltà e conquista una rimessa dal fondo.

2' - ROMA SUBITO IN VANTAGGIO! Discesa di Mannini, Misitano si libera del difensore avversario con una finta e calcia con il destro da posizione ravvicinata: Renzetti non può nulla e i giallorosso siglano lo 0-1.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

17:16 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.