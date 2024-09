Primavera, Falsini: "Dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto nel derby. Punteggio pieno? Mi interessa soprattutto il modo in cui si vince" (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per la quinta giornata di campionato e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole: "Dobbiamo essere bravi noi a farci scivolare addosso per certi aspetti quello che è successo lunedì. Fermo restando che è stata una partita che ha evidenziato dei valori soprattutto mentali, importanti. Cosa che non avevamo secondo me fatto vedere sempre in queste prime tre partite e abbiamo per fortuna scelto la partita giusta per farli vedere. Però sabato è un'altra partita, un altro contesto. E quello che abbiamo fatto di buono ce lo teniamo dentro, ma non dobbiamo pensarci. Perché altrimenti contro il Sassuolo diventerebbe terribilmente dura".

Contro il Sassuolo la ferita è ancora un pochino aperta.

"Sì, mi immagino. Però sono cambiate tante cose. Loro meno, qualcosa hanno cambiato, ma l'allenatore è sempre lo stesso, la squadra è più o meno sempre la stessa, con dei giocatori veramente di valore e noi dobbiamo essere bravi a interpretare bene la partita e a far sì, come dico sempre, di portarla dalla nostra parte. Poi, gli episodi a volte ti possono favorire e a volte no, ma se hai il dominio del gioco hai più possibilità che gli episodi ti girino a favore".

La Roma è l'unica squadra a punteggio pieno: si aspettava un inizio così?

"Mi aspettavo che i ragazzi migliorassero dopo il precampionato che è stato un po' particolare per noi. Le vittorie per me in questo punto della stagione servono fino a un certo punto, nel senso che mi interessa più il modo in cui si vince. Ma lo è sempre stato anche a metà stagione e anche a fine anno. Chiaro che a fine anno ci si focalizza più sul risultato. Però per 8-9 mesi, ma anche alla fine, per me l'importante è come si arriva alla vittoria e alla sconfitta, è uguale. Siamo consci del fatto che siamo partiti bene, però dobbiamo migliorare tanto. Anche contro la Lazio secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, però c'è tanto da migliorare e lo faremo, cercheremo di farlo giorno dopo giorno".