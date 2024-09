Primavera, Falsini: "Derby speciale, la Lazio è forte ed esperta. Noi siamo carichi"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia del Derby contro la Lazio, in programma domani alle ore 17:30 e valido per la quarta giornata di campionato. Ecco le sue parole.

Tre partite e tre vittorie prima della pausa. Quando si vince di solito si preferisce continuare a giocare. In questo caso la sosta è servita per lavorare sotto quale aspetto in particolare?

“Sicuramente sarebbe stato meglio continuare a giocare per dare continuità al nostro lavoro. Ne abbiamo approfittato per lavorare sui singoli, anche perché, avendo la fortuna di avere tanti giocatori nelle varie Nazionali, siamo rimasti in pochi a Trigoria, quindi abbiamo cercato di lavorare sulle 'lacune' dei singoli. Purtroppo non abbiamo lavorato tanto come squadra, ma sicuramente abbiamo lavorato meglio a livello individuale”.

Il Derby è una partita doppiamente difficile: per il valore emotivo della gara e per il valore tecnico della Lazio. Sarà così anche quest’anno?

“Credo che il derby sia una partita ancor più bella di una partita normale. Chiaramente giocheremo contro una squadra forte, esperta, allenata dallo stesso tecnico da due anni. Sicuramente sarà una partita difficile. Spero potremo esprimerci al meglio, di sviluppare una buona partita e di continuare a mostrare in campo miglioramenti continui”.

Come stanno i ragazzi tornati a Trigoria dopo gli impegni delle rispettive Nazionali?

“I ragazzi stanno bene, sono carichi. La rosa è quasi tutta a disposizione, solo un paio di giocatori è alle prese con qualche problema fisico, ma sono sicuro che chi scenderà in campo si farà valere. Poter rappresentare la propria nazione in campo internazionale è sempre motivo di orgoglio, ti dà grande fiducia e accresce l’autostima, perciò da questo punto di vista siamo fortunati perché abbiamo tanti nazionali. Speriamo solo che lunedì non abbiano problemi di tenuta fisica a causa degli impegni in campo internazionale della settimana precedente”.

