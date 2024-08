Roma Primavera, Falsini: "Inizi dei secondi tempi deficitari. Bologna avversario forte" (VIDEO)

Dopo due vittorie nelle prime due giornate del Campionato Primavera 1, domani alle 16.30 la Roma di Gianluca Falsini ospita il Bologna nella terza giornata. Alla vigilia il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni del club: "Abbiamo parlato con i ragazzi, anche oggi. Veniamo da primi tempi buoni, gli inizi dei secondi tempi sono sempre deficitari da tutti i punti di vista. A Cremona i problemi sono stati enunciati dai gol subiti. È una cosa su cui stiamo battendo da un po' di tempo e continueremo a farlo, evidentemente io in primis perché non sono stato capace di spiegarlo e farglielo capire. Ma il campionato è una maratona e non uno sprint, serve pazienza".

Ora c'è di nuovo una sfida non semplice.

"Le sfide semplici in questo campionato non esistono. Affronteremo una squadra forte, che farà la Youth League, l'allenatore è bravo e davanti hanno giocatori importanti. Per noi ci sarà un'altra possibilità per migliorare, per metterci in mostra e per far vedere i miglioramenti che auspichiamo".

Ci sono state variazioni tra prima e seconda partita, è un periodo in cui ha in mente di cercare risposte da più giocatori?

"Sì, è tutto l'anno così e non solo in questo periodo. Chi va forte in allenamento poi guadagna più diritti a giocare minuti, è una delle nostre regole. Il campo è un giudice severo ma onesto. Chi va più forte degli altri in settimana ha molte più possibilità di giocare. Poi chiaramente ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi di talento e li posso variare".