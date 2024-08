Roma Primavera, Falsini: "Con la Cremonese dobbiamo stare attenti, mi aspetto miglioramenti" (VIDEO)

Dopo la vittoria all'esordio contro il Cagliari, domani alle 16.30 la Roma sfida in trasferta la Cremonese nella seconda giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia della gara il tecnico giallorosso, Gianluca Falsini, è intervenuto ai microfoni del canale del club: "Mi è piaciuto l'approccio e il fatto che non abbiamo avuto paura di una squadra forte come il Cagliari e si vedrà in seguito. Noi eravamo molto 'giovani', mi è piaciuta la personalità e la voglia di dominare il gioco. Non mi sono piaciuti, invece, i primi 15 minuti del secondo tempo. E non sempre siamo stati bravi a leggere il gioco e a dominare. Dobbiamo lavorare tantissimo per cercare individualmente di migliorarci e poi dal punto di vista collettivo di gestire meglio la gara".

Prima trasferta a Cremona, nella prima di campionato ha già sorpreso. Forse è meglio perché si arriva preparati alle insidie della gara.

"Sì, tutte le partite sono difficili a prescindere dal risultato della partita precedente. La Cremonese è una neopromossa, l'anno scorso ha dominato il campionato Primavera 2 e ha giocatori molto validi, soprattutto davanti. Dobbiamo stare molto attenti, sarà un'altra partita difficile anche perché probabilmente saremo più giovani di loro. Questo ci deve dare entusiasmo e forza interiore per cercare di sviluppare il nostro gioco. Dico sempre che si può vincere o perdere, ma la differenza è come vinci e come perdi. In questo momento della stagione preferisco focalizzarmi sul come, mi aspetto dei miglioramenti e che la squadra faccia meglio".

Spesso si parla di un gruppo di grande talento, un mix di gruppi che hai allenato in passato. Come si affronta un campionato diverso come quello Primavera e come si fa a far capire ai ragazzi che lo step è alto?

"Lo capiscono da soli, lo capiscono tutte le volte che scendono in campo e si rendono conto che gli avversari sono bravi e alcuni sono veramente tra i migliori in Italia. Si insegna giornalmente, si insegna cercando con lo staff e con tutte le persone che lavorano per la Primavera di far capire che questo campionato è serio, tosto e che siamo qui a disposizione per migliorarli".