Primavera, ROMA-CAGLIARI 2-1 (24' e 44' Coletta, 27' Bolzan): fine primo tempo. Paredes in campo, ospiti in 10 (FOTO e VIDEO)

La Roma Primavera torna in campo e oggi alle ore 17:30 affronta allo Stadio Tre Fontane il Cagliari nel match valido per la prima giornata del campionato 2024/25 (diretta Sportitalia). La rosa è stata profondamente rivoluzionata in seguito agli addii di Luigi Cherubini e Riccardo Pagano e inoltre c'è grandissima attesa per l'esordio dell'allenatore Gianluca Falsini sulla panchina dei giallorossi. Da sottolineare la presenza di Leandro Paredes, il quale è squalificato in Serie A e disputerà un minutaggio prestabilito con la Primavera per recuperare la forma migliore.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Golic, Cama; Coletta, Paredes, Mannini; Graziani, Marazzotti; Misitano.

A disp.: Marcaccini, Ienco, Romano, Levak, Mlakar, Mirra, Feola, Tumminelli, Almaviva, Di Nunzio, Ivkovic.

All.: Falsini.

CAGLIARI: Auseklis; Arba, Cogoni, Pintus, Marini; Sulev, Baldé, Malfitano, Marcolini; Achour, Bolzan.

A disp.: Sarno, Collu, Sulev, Tronci, Vinciguerra, Franke, Russo, Juni Trepy.

All.: Pisacane.

Arbitro: Marotta. Assistenti: Russo - Romaniello.

Marcatori: 24' e 44' Coletta, 27' Bolzan.

Ammoniti: Graziani (R), Malfitano (C). Espulso: Malfitano (C). Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina la prima frazione di gioco: Roma in vantaggio 2-1, ospiti in 10 uomini.

45'+1' - Fallo di Malfitano su Mannini: già ammonito, il rossoblù viene espulso per somma di ammonizione.

45' - Due minuti di recupero.

44' - GOL DELLA ROMA! Ancora Coletta porta avanti la Roma: dopo una splendida azione Graziani centra il palo e sulla ribattuta si avventa Coletta.

40' - Ci prova Mannini dal limite dell'area di rigore, il portiere si distende e si rifugia in corner.

27' - Il Cagliari pareggia immediatamente grazie a un grave errore di De Marzi durante la costruzione dal basso: il portiere giallorosso sbaglia il passaggio e regala il pallone a Bolzan, il quale calcia da pochi passi e non sbaglia.

26' - Si riparte.

25' - Cooling break.

24' - ROMA IN VANTAGGIO CON UNA SPLENDIDA CONCLUSIONE DI COLETTA! Il centrocampista calcia da circa 25 metri e scarica un destro imparabile per Auseklis. Si tratta della prima rete ufficiale dell'era Falsini.

16' - La Roma spreca un'ottima chance: recupero palla sulla trequarti offensiva, Misitano imbuca per Marazzotti ma la palla è troppo lunga e finisce tra le braccia di Auseklis.

13' - Ammonito Graziani per un fallo su Arba.

6' - Prima occasione per la Roma: Misitano si invola verso la porta avversaria e calcia, para Auseklis in tuffo.

5' - Ci prova Paredes su punizione: la conclusione si infrange sulla barriera.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

17:12 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.

Sta per cominciare il nostro campionato #Primavera1TIM! ? ? Tre Fontane

⏰ 17:30

? Cagliari De Marzi; Marchetti, Seck, Golic, Cama; Coletta, Paredes, Mannini; Graziani, Marazzotti; Misitano. Forza, ragazzi! ?#ASRoma pic.twitter.com/c1HB8Yu4yp — AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2024

17:09 - Riscaldamento in corso.