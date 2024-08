Primavera, Falsini: "Bella vittoria ma sofferta, siamo lontani dal format che vogliamo presentare" - Graziani: "Ringrazio la società per la 10 e la fascia da capitano"

La Roma Primavera batte 2-1 il Bologna e conquista nove punti nelle prime tre giornate di campionato. I giallorossi hanno portato a casa la vittoria grazie alle reti di Coletta e Graziani e al termine della partita sia l'allenatore Falsini sia proprio Graziani hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso.

FALSINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"È stata una vittoria sofferta, perché anche oggi, anche se meno rispetto a Cremona, abbiamo lasciato agli avversari il pallino del gioco nel secondo tempo, almeno per 25 minuti. Questa cosa ci poteva costare cara. È stata una bella vittoria, però nuovamente sofferta. C'è stato un piccolo miglioramento, quindi prendo questo. Ma siamo lontani dal format che vogliamo presentare".

Reale centrale è per una migliore impostazione da dietro?

"No, è per migliorare il ragazzo. Non riguarda un pensiero collettivo, ma individuale. Credo che Filippo debba migliorare in fase di non possesso e chiaramente con la palla tra i piedi è un valore aggiunto. Quello che mi interessa è che migliori la fase di non possesso. La sua fase di possesso è buona".

GRAZIANI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"È stata una partita molto importante. Abbiamo vinto. Dovevamo migliorare soprattutto l'entrata in campo nel secondo tempo: il mister ci ha sgridato e aiutato a migliorare questa situazione. Dopo il 2-0, che è stato importante, siamo migliorati. Dobbiamo continuare così, perché in ogni partita dobbiamo rientrare con questo atteggiamento".

Grande avvio di stagione per la Roma e per te. Stai trovando continuità, sembri libero di testa e pronto a mostrare tutto il tuo talento. Ti senti così?

"Sì, quando un giocatore gioca tanti minuti cresce e migliora. Questo è l'importante. Anche i gol e gli assist sono importanti, soprattutto per la squadra. Tre vittorie su tre... Bisogna continuare così: siamo una squadra giovane e dobbiamo continuare così".

Fascia di capitano, precampionato con la prima squadra... Come stai di testa?

"Molto bene. La maglia numero 10, la fascia... Ho iniziato la stagione col ritiro in prima squadra e De Rossi è stato bravissimo. Ringrazio la società, i mister di prima squadra e Primavera. Falsini mi ha dato questa grande possibilità, ovvero quella di indossare la numero 10 e la fascia da Capitano".

