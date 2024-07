È terminata la prima amichevole estiva della Roma Primavera allenata da Falsini. I ragazzi della primavera giallorossa hanno perso 4-1 contro il Cosenza in un test piuttosto impegnativo, come ampiamente previsto: per la Roma è andato a segno, su calcio di rigore, Zefi. Per gli avversari, allenati da Alvini, hanno trovato la via del gol Caporale, Zilli e Contiero.