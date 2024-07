Roma Primavera, caccia al nuovo allenatore: in pole Greco. Occhi anche su Chivu e Galloppa, ma spunta la soluzione interna Falsini o Tanrivermis

Nella giornata odierna Federico Guidi ha firmato ufficialmente con il Milan Primavera, lasciando quindi libera la carica di allenatore della Roma Primavera. La società giallorossa è al lavoro per trovare un nuovo tecnico e sul tavolo sono presenti numerose idee. Secondo quanto rivelato dal portale sportivo, non è da scartare la soluzione interna legata alla promozione di uno tra Gianluca Falsini e Tugberk Tanrivermis. Il nome più caldo è però l'ex centrocampista giallorosso Leandro Greco, reduce dalle esperienze in panchina con Sudtirol e Olbia. Restano vive anche le piste che portano ad altri due ex giocatori della Roma, ovvero Christian Chivu (attualmente svincolato dopo l'addio all'Inter Primavera) e Daniele Galloppa (allenatore della Fiorentina Primavera).

(gazzettaregionale.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE