Under 12, la Roma vince il Trofeo D'Alterio: battuto 2-1 l'Empoli in finale (FOTO)

La Roma Under 12 vince il Trofeo D'Alterio. I ragazzi di mister Darretta si sono imposti in finale per 2-1 contro l'Empoli grazie alle reti di Reguig e Martino. Percorso davvero pazzesco per i giallorossi, che hanno battuto il Torino agli ottavi (2-0), l'Atalanta ai quarti (2-0) e il Milan in semifinale (4-1). Reguig è stato eletto miglior giocatore del torneo, mentre il capitano D'Eletto è stato inserito nella miglior formazione della competizione.