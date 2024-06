Semifinale Scudetto Under 18, ROMA-ATALANTA 2-1 (47' Solbes, 56' Reale, 75' Baldo): la Dea accorcia le distanze con Baldo, decisiva la deviazione di Mirra

Alle ore 20:30 va in scena l'attesissima sfida tra Roma e Atalanta, valida per la semifinale Scudetto Under 18. La vincitrice di questa sfida affronterà il Genoa, che ha battuto l'Inter per 4-3, in finale il 13 giugno alle ore 20 allo Stadio Del Conero di Ancona.

IL TABELLINO

ROMA: Kehayov; Feola, Golič, Mirra, Reale; Tumminelli, Pedro Lopes, Della Rocca (77' Litti); Levak; Solbes (77' Colasurdo), Nardozi.

A disp.: De Franceschi, Cioffredi, Joao Gabriel, Ivkovic, Bauco, Mlakar, Surricchio.

All.: Tanrivermis

ATALANTA: Torriani; Asiatico, Obrić, Previtali (78' Mencaraglia); Arrigoni, Riccio (80' Pollio), Cassa, Simonetto (78' Gobbo); Bonanomi; Baldo, Camara.

A disp.: Sala, Albè, Sabatini, Carbè, Ndongue, Berbardello.

All.: Stefani.

Arbitro: Leorsini. Assistenti: Ottobretti - Foglietta. IV Uomo: Grieco.

Marcatori: 47' Solbes, 56' Reale, 75' Baldo.

Ammoniti: Asiatico (A), Simonetto (A).

Recupero: 1' pt.