Roma Primavera, Pisilli: "Orgoglioso di noi e di quello che abbiamo fatto, una sconfitta non lo cancellerà" (FOTO)

Si è conclusa con una sconfitta amara in finale scudetto (3-0 contro il Sassuolo) la stagione 2023/24 della Roma Primavera di Federico Guidi. Protagonista complessivamente di un'ottima annata, il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli ha fatto un post su Instagram facendo un bilancio finale e ringraziando tutti (facendo presagire una promozione definitiva in prima squadra). Queste le sue parole: "È stato un anno pieno di difficoltà, ma proprio per questo siamo cresciuti tantissimo, nel momento in cui sembrava non trovassimo più la luce ci siamo uniti e siamo arrivati a giocarci una finale. Ed è per questo che a prescindere da come sia finita sono orgoglioso di noi e di quello che abbiamo fatto che di certo una sconfitta non cancellerà. Oggi va così e fa malissimo perché ci tenevamo a finire nel migliore dei modi, e a raggiungere un obbiettivo che sarebbe stato il coronamento perfetto di un percorso di settore giovanile iniziato 10 anni fa, che si conclude oggi del quale sono estremamente fiero, questa partita deve essere solo un punto di ripartenza verso obbiettivi sempre più grandi. Infine voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo gruppo, dallo staff, ad ogni singolo giocatore vi porterò sempre nel mio cuore. Sempre forza Roma".

