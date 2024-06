Il futuro di Federico Guidi, dopo la finale scudetto della scorsa stagione (purtroppo persa 3-0 contro il Sassuolo), potrebbe non essere più alla guida della Roma Primavera. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il tecnico sarebbe in pole per la panchina del Milan Primavera, dopo l'addio recente di Ignazio Abate, con Guidi che inoltre avrebbe già rifiutato due proposte dalla Serie C.

(alfredopedulla.com)

