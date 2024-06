Primavera, ecco il nuovo regolamento per la stagione 2024/2025

La Lega di Serie A ha pubblicato il nuovo regolamento per il Campionato Primavera, con due importanti novità circa le rose utilizzabili per la nuova stagione. Ecco quanto c'è da sapere al riguardo:

- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle NOIF, e che siano nati dal

1° gennaio 2005 in poi;

- un numero massimo di ventidue calciatori da inserire in distinta di cui almeno

otto local (ossia di calciatori che, dal 12° anno di età compiuto, siano stati

tesserati dal Club, entro il termine della prima sessione di campagna

trasferimenti, per due stagioni sportive, non necessariamente consecutive tra

loro, e che, nel suddetto arco temporale, siano stati tesserati per un’altra

Società, purché affiliata alla Figc) e almeno otto calciatori aventi tutti i requisiti

necessari per essere convocati nelle rappresentative nazionali italiane;

- un solo calciatore fuori quota (senza limite di età), per la sola fase della regular

season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate).

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO INTEGRALE