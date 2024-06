Instagram, Pagano saluta la Roma Primavera: "Il mio ciclo con voi finisce qui, ma vi porterò nel cuore tutta la vita. Mi mancherete" (FOTO)

Dopo la sconfitta nella finale scudetto per 3-0 contro il Sassuolo si è conclusa la stagione 2023/24 della Roma Primavera. Su Instagram il centrocampista giallorosso Riccardo Pagano ha salutato la squadra con un lungo post. Queste le sue parole: "Ho cercato di trovare le parole giuste in questi giorni, ma è sempre difficile dire qualcosa in momenti come questi . Volevo partire col dire a tutti i miei compagni che sono orgoglioso di tutti voi, siete fantastici come calciatori ma soprattutto come ragazzi, siamo stati una famiglia sempre, specialmente in quei momenti difficili che abbiamo attraversato durante la stagione. Abbiamo pianto di gioia per i momenti indimenticabili come la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa , ma sono state molte di più le lacrime che abbiamo versato in questi giorni per la finale scudetto persa … ma come sempre lo abbiamo fatto tutti insieme. Lo sport come la vita purtroppo è così si vince e si perde , ci sono momenti in cui ti senti in paradiso e altri in cui ti senti all’inferno e non trovi via d’uscita. In momenti come questi bisogna avere la disciplina e la forza per lavorare ancora di più e rialzarsi per tornare più forti di prima…

Il mio ciclo con voi purtroppo finisce qui, ma non mi dimenticherò mai di voi, vi porterò nel mio cuore per tutta la vita, siete stati la mia famiglia e lo sarete per sempre…

Mi mancherete!"

