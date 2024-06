Instagram, la felicità di Bruno Conti per la Roma U15: "Complimenti a Mattia Scala, tutto lo staff e questi splendidi ragazzi" (FOTO)

Arriva un altro importante successo per il settore giovanile giallorosso: la Roma Under 15 di Mattia Scala batte 2-1 in rimonta il Genoa in finale e conquista lo scudetto di categoria. Su Instagram non poteva mancare l'esultanza di Bruno Conti, legato ormai da anni ai giovani della squadra capitolina: "Complimenti a Mattia Scala, tutto lo staff e questi splendidi ragazzi. Campioni d'Italia Under 15".