Finale Scudetto Under 18, GENOA-ROMA: le formazioni ufficiali. Tanrivermis ne conferma dieci: fuori Della Rocca, Obleac titolare (VIDEO)

La Roma Under 18 sogna lo Scudetto e l'ultimo ostacolo prima della gloria è il Genoa. Oggi alle ore 20 (diretta DAZN e Vivo Azzurro TV) va in scena allo Stadio Del Conero di Ancona la finale Scudetto. I giallorossi hanno battuto 2-1 l'Atalanta in semifinale grazie alle reti di Solbes e Reale, mentre i rossoblù si sono imposti sull'Inter con un clamoroso 4-3.

IL TABELLINO

GENOA: Consiglio; Sancinito, Ahanor, Desert; Arata, Barry, Dodde, Fazio; Ekhator, Romano, Venturino.

A disp.: Boschi, Corengia, Georgievski, Ghinassi, Colonnese, Mavraj, Nuredini, Pagliari, Grossi.

All.: Ruotolo.

ROMA: Kehayov; Obleac, Reale, Pedro Lopes, Golic; Mirra, Feola, Tumminelli; Nardozi, Levak, Solbes.

A disp.: De Franceschi, Cioffredi, João Gabriel, Litti, Ivkovic, Bauco, Colasurdo, Mlakar, Della Rocca.

All.: Tanrivermis.

Arbitro: Barbetti.

PREPARTITA

19:38 - Riscaldamento in corso.