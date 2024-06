Finale scudetto U17, EMPOLI-ROMA 0-2 (30' e 40' rig. Belmonte): segui in tempo reale. Al via la ripresa

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli la Roma Under 17 si gioca lo scudetto. Dopo aver battuto la Juventus in semifinale i giallorossi di Gianluca Falsini affrontano l'Empoli nell'atto finale della competizione giovanile. Il tecnico romanista si affida a Coletta e Bolmonte alle spalle di Sugamele in attacco.

IL TABELLINO

EMPOLI: Versari; Tavernini, Rugani, Bembnista; Olivieri, Huqi, Mazzi, Lauricella; Menconi; Monaco, Popov.

A disp.: Viti, Berizzi, Antonini, Mazzi, Bini, Chiaverini, Fanucchi, Campaniello, Rossetti.

All.: Filippeschi.

ROMA: De Marzi; Marchetti, Nardin, Terlizzi, Cama; Arduini, Di Nunzio, Panico; Coletta, Belmonte; Sugamele.

A disp.: Stomeo, Candido, Cinti, Ferrara, Lulli, Morucci, Scacchi, Troiani, Zinni.

All.: Falsini.

Arbitro: Giovanni Gianni'. Assistenti: Stefano Orlando - Stefano Allievi.

Reti: 30' e 40' Belmonte (R).

Note: recupero 3' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

45' - Al via la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3' - Termina il primo tempo: la Roma è avanti per 2-0.

45' - Tre minuti di recupero.

40' - GOL DELLA ROMA! Calcio di rigore! Belmonte dal dischetto trasforma e sigla il raddoppio.

30' - GOL DELLA ROMA! Ottimo suggerimento di Di Nunzio per Belmonte che col destro punisce Versari.

28' - Occasione Roma! Di Nunzio innesca Sugamele che conclude ma viene murato da Versari, che si rifugia in corner.

24' - Cooling break per consentire ai ragazzi di dissetarsi.

20' - Roma vicina al vantaggio! Palo interno colpito da Sugamele dalla distanza col sinistro.

10' - Roma pericolosa con una punizione di Belmonte respinta dal portiere.

1' - Inizia il match!