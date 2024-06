Nella giornata di ieri Federico Balzaretti è passato per Trigoria. L'ex calciatore giallorosso ed ex direttore sportivo dell'Udinese era nella sede della Roma per motivi familiari: il figlio giocherà per la Roma e ieri ha firmato il suo primo contratto con la società giallorossa. La foto pubblicata su Instagram è stata accompagna dal commento: "Complimenti amore mio".