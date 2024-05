Roma Primavera: il 28 maggio alle 20.30 la semifinale scudetto contro la Lazio

Sarà derby in semifinale della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM. La Roma di Federico Guidi affronterà la Lazio in semifinale scudetto, che ha pareggiato per 1-1 nel turno precedente contro il Milan ma in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare accede in semifinale. Il derby si giocherà martedì 28 maggio alle 20.30. Nell'altra semifinale si sfideranno Inter e Sassuolo.