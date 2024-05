Roma Primavera, Guidi: "Il derby è sempre una partita particolare, c'è fermento. Ci sarà da soffrire"

Alla vigilia della semifinale scudetto del campionato Primavera 1 contro la Lazio, in programma domani alle 20.30 al Viola Park, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai media del canale giallorosso:

Ci siamo. Semifinale scudetto. Come ha lavorato la squadra in questi giorni a Trigoria e come si gestisce un’attesa così lunga?

"La squadra si è preparata molto bene. Abbiamo avuto la possibilità di fare una settimana un po’ più lunga rispetto a quelle solite, questo ci ha dato modo di lavorare sia dal punto di vista individuale che sulla squadra, sia dal punto di vista tecnico-tattico che quello fisico, cercando di individualizzare quanto più possibile i carichi di lavoro. Siamo contenti del lavoro svolto. I ragazzi hanno sempre avuto un approccio molto positivo al lavoro di questi giorni. È chiaro che c'è grande fermento, grande voglia, grande motivazione per andare a giocare delle partite estremamente importanti, possibilità che i ragazzi hanno conquistato sul campo. Ora aspettiamo la partita di domani con la consapevolezza che ci sarà da soffrire, che ci sarà da fare una grande prestazione e soprattutto dovremo essere bravi ad andare alla ricerca di quell'intensità e di quella qualità che i ragazzi sono bravi a mettere sul campo negli ultimi mesi".

Sarà derby: dopo le due partite di campionato conosciamo il loro modo di giocare e sappiamo che saremo noi a dover fare la partita. In campionato due buone prestazioni non sono state sufficienti per vincere. Cosa dovremo fare meglio questa volta?

"Il derby è sempre una partita estremamente particolare, motivante. In entrambe le partite di regular season la squadra ha fatto due ottime prestazioni, che però non sono bastate per vincere la partita. In termini di occasioni da gol e di dominio del gioco, la squadra ha sempre fatto molto bene. Dovremo essere ancora più bravi, cercando di essere più efficaci e concreti negli ultimi 30 metri, ma allo stesso tempo dovremo essere altrettanto bravi a mantenere le giuste distanze in campo per non concedere alla Lazio quelle ripartenze in grado di esaltare i loro giocatori di velocità, giocatori bravi nell'uno contro uno, molto pericolosi se concedi loro spazio. Dovremo ripetere l’ottima prestazione fatta contro di loro al Tre Fontane, provando ad essere più concreti ed efficaci sotto porta, mettendo in campo furore agonistico nell'andare a concludere l'azione".

In semifinale sono arrivate le squadre che si aspettava o ci sono state delle sorprese?

"Penso che siano arrivate le squadre che lo hanno meritato per quello che hanno fatto vedere durante tutta la stagione, quattro squadre che hanno grandi valori. Il Sassuolo è riuscito a battere l'Atalanta, che è un'altra squadra, che ha fatto un bellissimo percorso e la Lazio ha eliminato il Milan, finalista in Youth League, dato indicativo del livello che c'è stato quest'anno nel campionato Primavera 1. E non vanno dimenticate squadre forti come il Torino e la Fiorentina o come Cagliari e Genoa che hanno lottato fino all’ultimo per qualificarsi ai Playoff. Il campionato è stato veramente di altissimo livello e tante squadre erano estremamente competitive, quindi grandi meriti a queste quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali. Sicuramente saranno delle partite altamente equilibrate".

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE