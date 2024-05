Roma Primavera, Guidi: "C'è una possibile speranza di arrivare primi, non rischiamo i diffidati" (VIDEO)

Dopo aver conquistato il pass per le semifinali scudetto nella scorsa giornata di campionato, domani alle 13.00 al Tre Fontane la Roma Primavera ospita il Bologna. Alla vigilia dell'ultimo turno della regular season il tecnico giallorosso, Federico Guidi, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Dobbiamo lavorare sulla nostra crescita e sui nostri miglioramenti, lo dobbiamo fare anche nell'ultima partita. Deve essere la mentalità che contraddistingue ognuno di loro per diventare un professionista esemplare. È l'ultima partita, sappiamo che abbiamo anche una possibile speranza di arrivare anche primi, vogliamo giocare la partita come abbiamo fatto da febbraio a questa parte".

Il Bologna è salvo da tempo, sta mettendo in campo anche il meglio in stagione.

"Sì, ai nastri di partenza della stagione il Bologna poteva essere una delle candidate alla griglia playoff. Ha avuto una stagione strana, con i giovani è sempre così. Hanno avuto un blocco di paura, facendo sì che ogni ragazzo non si esprimesse al massimo delle loro potenzialità. Una volta raggiunta la salvezza, si sono liberati e sono emersi i reali valori del gruppo".

Quanto è importante arrivare alla semifinale con tutto il gruppo nella migliore forma fisica?

"È determinante ma non è casuale che, per scelta societaria e per quello in cui crediamo, non abbiamo mai tenuto fermi i ragazzi. Abbiamo sempre mandato in Under 18 quelli più giovani che non avevano avuto spazio in Primavera, per crescere conta tantissimo il lavoro quotidiano ma i veri miglioramenti si hanno in partita. Vogliamo che tutti arrivino bene, chiaramente i diffidati verranno risparmiati perché non ha senso rischiare ammonizioni. Per tanti sarà anche l'opportunità di mettersi in mostra e per farsi trovare pronti magari alla semifinale".