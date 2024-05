Primavera, SASSUOLO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

Atto finale del campionato Primavera 1. Dopo aver battuto la Lazio in semifinale in rimonta per 3-2, la Roma di Federico Guidi affronta il Sassuolo in finale scudetto: alle 20.30 al Viola Park di Firenze è in programma il fischio d'inizio per assegnare il titolo nella sfida conclusiva del campionato.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo, Leone, Knezovic, Lopes, Bruno, Falasca, Corradini.

A disp.: Scacchetti, Di Bitonto, Baldari, Mussini, Rovatti, Beconcini, Pigati, Neofytou, Minta, Ravaioli, Parlato.

All.: Bigica.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; João Costa, Alessio, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Marazzotti, Ivkovic, Graziani, Levak.

All.: Guidi.

Arbitro: Niccolò Turrini. Assistenti: Michele Decorato - Manuel Marchese. IV uomo: Valerio Pezzopane.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Inizia il match: completo neroverde per il Sassuolo, bianco per la Roma. Primo pallone gestito dal Sassuolo.

PREPARTITA

20.15 - L'11 ufficiale della Roma:

? Questa è la nostra formazione per la Finale Scudetto con il Sassuolo alle 20:30 ?? ? Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Costa, Alessio, Cherubini Forza, ragazzi!#ASRoma #Primavera1TIM pic.twitter.com/ooCAw8DGWZ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2024

19.20 - L'arrivo dei giallorossi nell'impianto che ospiterà la sfida: