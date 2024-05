Primavera, ROMA-LAZIO 0-0: segui in tempo reale. Grande parata di Magro sulla conclusione di Marazzotti (FOTO e VIDEO)

DAL TRE FONTANE MDR - L'attesa è finita: oggi alle ore 15 (diretta Sportitalia) andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il Derby della Capitale, valido per la trentaduesima giornata del campionato Primavera. La Roma si trova al secondo posto in classifica con 60 punti (-4 dall'Inter capolista, che però ha una partita in più), mentre la Lazio è quarta a quota 54. I ragazzi di Guidi vanno a caccia di una vittoria fondamentale per blindare ulteriormente la seconda posizione, che vale l'accesso alle semifinale dei playoff scudetto.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveras; Pagano, Romano, Pisilli; Marazzotti, Alessio, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Graziani, Nardin, Levak.

All.: Guidi.

LAZIO: Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Cappelli, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, D'Agostini, Napolitano, Kone, Tredicine, Bigotti, D'Alessandro, Nazzaro.

All.: Sanderra.

Arbitro: Maccarini. Assistenti: Allocco - Boggiani.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

24' - Cross basso di Mannini, tocca con un braccio il difensore della Lazio: per arbitro e guardalinee non c'è nulla e si continua a giocare.

18' - Marazzotti calcia dal limite dell'area e chiude la conclusione sul primo palo, altro grande intervento di Magro.

12' - Altra grandissima occasione per la Roma: Mannini sradica il pallone a Sana Fernandes e calcia potentissimo dal limite dell'area, Magro si distende e respinge laterlamente.

5' - Tiro-cross pericolosissimo di Pagano, Magro non si fida e respinge con i pugni.

4' - Prima chance per la Roma: Cherubini si accentra e calcia dalla distanza, palla di poco al lato.

1' - Al via il match. Dopo appena 44 secondi la Lazio va vicino al vantaggio con Sana Fernandes, ma Marin è attento e respinge in tuffo.

PREPARTITA

14:36 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Guidi. Intanto la squadra è in campo per il riscaldamento.