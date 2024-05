Primavera, ROMA-LAZIO 0-1 (4' Kone): segui in tempo reale. Traversa dei biancocelesti

Obiettivo finale. Questa sera, alle 20.30, al Viola Park di Firenze la Roma di Federico Guidi sfida la Lazio nella semifinale scudetto del campionato Primavera 1 per staccare il pass per la finale, dove è già approdato il Sassuolo dopo aver superato l'Inter. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Pisilli e Pagano a centrocampo ai lati di Romano in cabina di regia, davanti João Costa e Cherubini supportano Alessio.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; João Costa, Alessio, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Plaia, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Marazzotti, Ivkovic, Graziani, Levak.

All.: Guidi.

LAZIO: Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Kone, D’Agostini, Saná Fernandes.

A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Napolitano, Balde, Sulejmani, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni.

All.: Sanderra.

Arbitro: Andrea Calzavara. Assistenti: Glauco Zanellati - Vittorio Consonni. IV uomo: Domenico Mirabella.

Rete: 4' Kone (L).

Note: ammonito Dutu (L).

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

12' - Prima azione manovrata della Roma: Cherubini serve a sinistra l'accorrente Oliveras che crossa e da fuori area Mannini tenta la conclusione, bloccata da Magro.

8' - Traversa della Lazio: Saná Fernandes su punizione impegna Marin, che devia e il pallone termina sulla traversa.

4' - Gol della Lazio. Su un calcio d'angolo da destra Kone raccoglie la sponda di testa di D'Agostini e da due passi deposita il pallone in rete per il vantaggio dei biancocelesti.

2' - Lazio subito pericolosa. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra Bordon in area tenta il colpo di testa che si stampa sul palo, sulla ribattuta Ruggeri trova l'opposizione di Marin.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

20.05 - Roma in campo per il riscaldamento: