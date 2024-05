Primavera, ROMA-BOLOGNA 0-1 (14' Byar): segui in tempo reale. Avversari in vantaggio dopo un errore in costruzione (VIDEO)

Alle 13:00 il fischio d'inizio di Roma-Bologna, gara valida per il campionato Primavera. L'obiettivo attuale dei giallorossi allenati da Guidi è quello di arrivare alla semifinale playoff nella miglior condizione possibile e questo vuol dire anche tenere in considerazioni diffide e condizioni non ottimali di qualche protagonista. In attacco il tridente Marazzotti, Misitano e Cherubini.

? Alle 13 la sfida con il Bologna concluderà la nostra regular season di #Primavera1TIM. ? Razumejevs; D’Alessio, Keramitsis, Chesti, Ienco; Pisilli, Ivkovic, Pagano; Marazzotti, Misitano, Cherubini Daje Roma! ?❤️ pic.twitter.com/z8tvBbcz2E — AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2024

IL TABELLINO

ROMA: Razumejevs; D'Alessio, Keramitsis, Chesti, Ienco; Pagano, Ivkovic, Pisilli; Marazzotti, Misitano, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Nardozi, Vetkal, Alessio, Reale, Mlakar, Graziani, Mirra, Levak, Scacchi.

All.: Guidi

BOLOGNA: Happonen, Carretti, Hodzic, Amey, Ebone, Ravaglioli, Diop, Baroncioni, Lai, Byar, Tonin.

A disp.: Gasperini, Kongsley, Idaro, Zonta, Mercier, Nesi, Tordiglione, De Luca, Mangiameli.

All.: Magnani

Arbitro: Di Cicco. Assistenti: Vitale - Russo.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

29' - Angolo per gli ospiti, stacca Tonin e colpisce di testa, palla larga.

24' - Altro tiro della squadra giallorossa. Cherubini calcia a giro da sinistra, palla alta.

18' - Occasione Roma. Pagano dalla distanza cerca il tiro a giro, la palla esce di poco.

14' - GOL DEL BOLOGNA. Ospiti in vantaggio. Errore giallorosso nel tentativo di costruire dal basso, Tonin intercetta un passaggio sbagliato e crossa sul secondo palo: Byar spedisce in rete al volo.

12' - Marazzotti tenta la conclusione da fuori, palla deviata.

4' - La prima chance per i giallorossi, cross dalla destra bloccato da Happonen.

1' - Inizia il match.