Primavera, Mannini: "Non vediamo l'ora di giocare la finale, lavoriamo per questo dal 10 luglio"

SPORTITALIA - Mattia Mannini, esterno giallorosso, è stato fra i maggiori protagonisti nel match vinto 3-2 dai giallorossi contro la Lazio, successo che ha portato Guidi e i suoi in finale Scudetto. Ecco le sue parole alla tv:

"Il mister era arrabbiato per i miei crampi? Anche io ero arrabbiato perché non venivo sostituito da dicembre (ride, ndr). Ci siamo riusciti, ci siamo guadagnati questa finale".

Hai fatto una grande partita.

"Grazie per i complimenti. Sono cresciuto tanto grazie al mister e ai compagni. Mi sento molto cresciuto. Oggi il merito è di tutti. Abbiamo reagito a una difficoltà che poteva tagliarci le gambe ma per fortuna non è stato così"

Ora la finale.

"Non vediamo l’ora. È dal 10 luglio che lavoriamo per questa finale. Non vediamo l’ora e speriamo sia una grande partita".