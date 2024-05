Primavera, LECCE-ROMA 1-0 (44' Winkelmann): segui in tempo reale. Al via la ripresa, in campo Reale e Levak (VIDEO)

Alle 13.00 scende in campo la Roma Primavera di Mister Guidi contro il Lecce nella penultima gara della Regular Season alla ricerca di un punto per blindare le semifinali scudetto senza fare i preliminari.

IL TABELLINO

LECCE: Leone; Pacia, Esposito, Addo; Winkelmann, Yilmaz, McJannett, Minerva; Daka, Burnete, Agrimi.

A disp.: Verdosci, Casciano, Metaj, Davis, Helm, Dell'Acqua, Jemo.

All. Coppitelli.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Ienco (46' Levak); Vetkal (46' Reale), Romano, Graziani; Marazzotti, Alessio, Pagano.

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Chesti, Misitano, Nardozi, D'Alessio, Ivkovic, Mlakar, Della Rocca.

All.: Guidi.

Arbitro: Di Reda. Assistenti: Massari - Alessandrino.

Marcatori: 44' Winkelmann.

Ammoniti: Minerva (L), Vetkal (R), Burnete (L).

Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

45' - Al via la ripresa. Due cambi per Guidi: fuori Vetkal e Ienco, dentro Reale e Levak.

Primo tempo

47' - Termina il primo tempo: Lecce 1-0 Roma.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Lecce in vantaggio! Winkelmann calcia dalla distanza, Marin legge male la traiettoria e non riesce a trattenere il pallone, che si infila lentamente in porta.

43' - Ci prova ancora Vetkal, blocca facilmente Leone.

40' - Ammonito Burnete per un fallo su Mannini.

34' - Cross di Mannini per Graziani, il colpo di testa del centrocampista termina di poco sopra la traversa di Leone.

31' - Prima ammonizione anche in casa Roma: cartellino giallo per Vetkal.

29' - Squillo di Vetkal, tiro lento e impreciso.

27 - Spinge il Lecce: ci prova McJannett da fuori area, Mannini si immola e devia in angolo.

22' - La prima occasione della partita capita a Burnete, ma la sua conclusione termina al lato.

10' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Minerva per un fallo su Ienco.

8' - Filtrante di Romano per Pagano, bravo Leone a uscire e ad anticipare il calciatore giallorosso.

6' - Ripartenza della Roma, Graziani e Alessio pasticciano e perdono una grande occasione.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:41 - La Roma annuncia l'undici scelto da Guidi. Intanto la squadra è in campo per il riscaldamento.