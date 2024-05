Primavera Best Awards: Marin e Mannini inseriti nella top 11 del campionato. La Roma: "Congratulazioni" (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la quarta edizione dei Primavera Best Awards e tra i numerosi riconoscimenti è stata stilata anche la top 11 del campionato. Presenti due calciatori della Roma: Renato Marin è stato nominato come miglior portiere, mentre Mattia Mannini è tra i migliori difensori. "Renato Marin e Mattia Mannini, premiati nella Top 11 dei Primavera Best Awards. Congratulazioni ragazzi", i complimenti della società giallorossa su Twitter.

