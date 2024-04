Primavera, ROMA-EMPOLI 4-0: Pisilli, Marazzotti e Misitano firmano il poker giallorosso (FOTO E VIDEO)

È tornata in campo la Roma Primavera e lo ha fatto con una vittoria roboante, convincente e importante in ottica classifica. I giallorossi sono scesi in campo al Tre Fontane contro l'Empoli nel match valido per la ventottesima giornata di campionato: vittoria senza discussione per i giovani giallorossi. Protagonista del match Pisilli, autore di una doppietta, ma anche Marazzotti e Misitano. Scatto giallorosso in classifica, ora solo a -1 dall'Inter capolista.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras (69' Ienco); Pagano, Romano (69' Vetkal), Pisilli; Marazzotti, Alessio (74' D'Alessio), Cherubini (69' Misitano).

A disp.: Marcaccini, Golic, Chesti, Misitano, Nardozi, Graziani, Coletta.

All. Guidi.

EMPOLI: Vertua; Stassin, Tosto (70' Pauliuc), Indragoli; Bonassi (29' Majdandzic), Bacci, Bacciardi, El Biache; Sodero (46' Nabian), Cesari; Corona.

A disp.: Poggiolini, Gaj, Stoyanov, Ansah, Popov, Matteazzi, Orlandi, Pauliuc, Bucancil, Dragoner.

All. Birindelli.

Arbitro: Cerbasi. Assistenti: Aletta - Robilotta.

Note: Ammoniti: Stassin, Romano, D'Alessio. Espulso: Stassin.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

94' - Fine partita.

92' - GOL DELLA ROMA! Doppietta di Pisilli! Fuga sulla sinistra di Ienco e ottimo cross in mezzo: il centrocampista raccoglie e trova il gol del poker.

87' - Palo Roma! Pagano calcia su punizione e trova il legno.

79' - Ammonito D'Alessio tra le fila dei giallorossi.

74' - Altro cambio in casa Roma, con Alessio che lascia spazio a D'Alessio.

71' - TRIS DELLA ROMA! Cross preciso del neo entrato Ienco per Misitano che trova il terzo gol di giornata e chiude virtualmente la partita.

68' - Triplo cambio in casa Roma: escono Oliveras, Romano e Cherubini, dentro Ienco, Vetkal e Levak.

58' - Empoli in dieci uomini. Fallo ingenuo di Stassin su Pisilli con l'arbitro che non può fare altro che estrarre il secondo giallo e mandare il giocatore negli spogliatoi.

52' - Ammonito Stassin per un'entrata in netto ritardo su Cherubini.

46' - Al via la ripresa. Tra le fila degli ospiti dentro Nabian al posto di Sodero, giallorossi con gli stessi undici di inizio gara.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo, Roma che comanda 2-0.

44' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Mannini serve Pagano che calcia dal limite, Vertua respinge e sulla ribattuta Marazzotti segna con un sinistro preciso. Raddoppio meritato dei giallorossi.

30' - Dal gol del vantaggio in poi la Roma è in totale controllo della partita, l'Empoli fa fatica a rendersi pericoloso.

24' - Altra importante occasione per la Roma: Cherubini entra in area ma viene anticipato all'ultimo da un'uscita pronta del portiere Vertua.

23' - Contrasto in area con Pagano che cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare.

17' - GOL DELLA ROMA! Pisilli allarga con l'esterno per Pagano che attende l'entrata in area del numero 8 e lo serve con un cross preciso: tiro al volo e vantaggio dei padroni di casa.

15' - Partita molto equilibrata e combattuta, le due squadre giocano a viso aperto.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:39 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. Intanto la squadra è in campo per il riscaldamento.