Primavera, JUVENTUS-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Subito chance per Pagano (VIDEO)

La Roma Primavera va alla ricerca della terza vittoria consecutiva e quest'oggi alle ore 13 affronterà la Juventus nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato. I giallorossi si trovano al secondo posto in classifica con 53 punti (-4 dall'Inter capolista, che però ha una partita in più), mentre i bianconeri stanno vivendo un periodo molto complicato e sono scesi al tredicesimo posto a quota 32.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Vinarcik; Montero Benia, Gil, Bassino; Turco, Grosso, Ripani, Pagnucco; Owusu, Crapisto; Mancini.

A disp.: Radu, Martinez Crous, Firman, Boufandar, Biggi, Savio, Giorgi, Scienza, Florea, Finocchiaro, Pugno.

All.: Montero.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveras; Pagano, Romano, Pisilli; Marazzotti, Alessio, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Graziani, Levak.

All.: Guidi.

Arbitro: Drigo. Assistenti: Zanellati - Piatti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

10' - Fase di studio tra le due squadre, ma è la Roma a mantenere il possesso del pallone.

3' - Prima chance per Pagano: conclusione del centrocampista giallorosso deviata dalla difesa bianconera, blocca senza problemi Vinarcik.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:43 - La Roma annuncia l'undici scelto da Guidi. Intanto i giallorossi sono in campo per il riscaldamento.