Primavera, Guidi: "Juventus in flessione, ma ha calciatori di qualità. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro la Juventus, valido per la ventinovesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 13. Ecco le sue parole: "Conosciamo la qualità del nostro avversario anche se sta vivendo un momento di flessione in termine di risultati. Ha calciatori di qualità in grado di ribaltare la partita, proprio come accadde all'andata. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, che ci stanno dando tanta soddisfazione dal punto di vista dei risultati, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che affronteremo una squadra che all'andata ci ha battuto".

Si è dato delle spiegazioni riguardo al momento di difficoltà della Juventus?

"Quest'anno hanno scelto di costruire una squadra molto più giovane, quando abbassi l'età media del gruppo possono esserci risultati prestigiosi e periodi di flessione. La Juventus comunque non ha mai perso contro la capolista e l'ha addirittura battuta, inoltre ha vinto contro di noi e ha pareggiato con il Milan. Quando affronta le squadre ai vertici del campionato ha sempre fatto delle prestazioni e dei risultati prestigiosi e questo è sinonimo di qualità e potenzialità della rosa".

Quale è la componente che può spingere la squadra quel metro più avanti dell'avversario?

"Le motivazioni ti fanno spingere più avanti. Quando mancano poche partite tutti vogliono raggiungere gli obiettivi e questo passa attraverso ciò che riusciremo a fare sul campo".