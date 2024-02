Primavera, Guidi: "Col Monza sarà difficile. Farò qualche cambio, ho fiducia in tutti" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Primavera Federico Guidi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, alla vigilia del match casalingo contro il Monza delle ore 11. Ecco le sue parole:

"Ogni tanto i risultati negativi rischiano di farti perdere convinzione, invece devi essere bravo a crederci e a continuare. Anche perché dobbiamo assolutamente togliere quegli errori che ultimamente stiamo commettendo. Sia con il Torino sia con la Fiorentina abbiamo subito gol a causa nostra più che per bravura dei nostri avversari. Potevamo fare molto di più e invece non lo abbiamo fatto. Dobbiamo essere bravi a non portarci questi rimpianti dentro lo spogliatoio. Allo stesso tempo, però, in entrambe le partite abbiamo costruito tanto e soprattutto ci sono state tante cose positive".

Contro il Monza si vuole tornare alla vittoria contro una squadra un po’ complicata da capire, perché è vero che gioca nella zona play-out, però segna tantissimo, subisce gol ed è una squadra che se la gioca sempre in campo per vincere.

"Sì assolutamente, meriterebbe anche una classifica migliore per le prestazioni che ha fatto, anche contro Inter, Juventus e Fiorentina, squadre in alto in classifica. È una squadra che si è anche rafforzata in maniera importante nel mercato di gennaio. Sarà difficile da affrontare: gioca bene ed è esperta. Dobbiamo avere la motivazione per ritornare a vincere la partita. Giocheremo in casa, questo deve essere uno stimolo in più per dare tutto quello che abbiamo sul campo e per non portarci rimorsi nello spogliatoio".

Non le chiedo dei singoli, ma sta pensando a qualche variazione rispetto all’undici di Coppa Italia ?

"Si , assolutamente si. Poi soprattutto dobbiamo capire chi avremo a disposizione, perché in molti non stanno bene. Però ho anche fiducia nella totalità della rosa e anche se dovessimo attingere dal gruppo 2006 dell'U18, non ci sarebbero problemi perché sono ragazzi competitivi e che hanno potenzialità".