Roma Primavera, Guidi: "Zefi? Scommettiamo su un ragazzo di talento. Bologna in crescita, sarà difficile" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di campionato in casa del Bologna, il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni: "Abbiamo avuto un giorno in più per recuperare, come nelle prime squadre la difficoltà è riuscire a mantenere la concentrazione e a recuperare le energie psicofisiche. Quando ci sono partite importanti la capacità di recupero sarà fondamentale e non sarà facile".

Anche Bologna è un campo ostile.

"L'anno scorso è stata una partita difficile, la squadra aveva approcciato bene poi c'è stato un episodio, un'ingenuità di Chesti, e siamo rimasti in 10. E poi abbiamo perso, per come si era messa non ce lo saremmo mai aspettato. Affrontiamo una squadra di valore, nelle ultime 5 partite è la squadra che ha fatto più punti, è in grande crescita e ha giocatori di qualità. Sono tutte partite difficili in questo campionato livellato, ogni partita è un'insidia da superare".

Mercato aperto anche nel settore giovanile: è arrivato Zefi, che profilo è?

"È un ragazzo nel quale intravediamo grandi potenzialità. Deve maturare, ha grandi margini di miglioramenti, ha grandi abilità tecniche, ha uno contro uno, sa giocare con la squadra e ha grande tecnica individuale. Quindi toccherà a noi riuscire a farlo rendere con grande continuità all'interno della stessa partita, perché per quanto ho visto è un giocatore che si prende anche molte pause. Scommettiamo su un ragazzo che è un talento, ci piace fare queste scommesse".