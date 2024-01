Primavera Tim Cup, FIORENTINA-ROMA 3-1 (33' e 44' Rubino, 34' Harder, 52' Plaia): segui in tempo reale. Plaia accorcia le distanze

Dopo quella di Milano in Campionato, per la Roma Primavera di Guidi il calendario riserva un'altra gara in trasferta, questa a volta a Firenze e per la Primavera Tim Cup. Il tecnico giallorosso schiera tutti i gioielli del settore giovanile: Pisilli in mediana, Joao Costa e Pagano ai lati di Misitano. In panchina il neo acquisto Seck.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Tognetti; Baroncelli, Biagetti, Romani; Fortini, Gudelevicius, Harder, Padilla; Rubino; Sene, Braschi.

A disp.: Caroti, Leonardelli, Scuderi, Denes, Spaggiari, Vitolo, Sadotti, Kouadio, Mignani, Caprini.

All.: Galloppa

ROMA: Marin; Mannini, Plaia, Keramitsis, Oliveras; Bah (46' Romano), Vetkal (46' Golic), Pisilli; Costa, Misitano, Pagano.

A disp.: Kehayov, De Marzi, Ienco, Marazzotti, Ivkovic, Seck, Mlakar, Graziani, Nardin.

All.: Guidi

Arbitro: Vogliacco. Assistenti: Consonni - Cardona. IV UOMO: Manedo Mazzoni.

Reti: 33' e 44' Rubino, 34' Harder, 52' Plaia.

Note: ammoniti Gudelevicius, Mannini. Recupero: 3' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

52' - GOL DELLA ROMA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Plaia indisturbato stacca di testa e batte Tognetti per il 3-1.

45' - Al via la ripresa con due cambi nella Roma: Romano e Golic per Bah e Vetkal.

PRIMO TEMPO

48' - Finisce il primo tempo.

44' - Gol della Fiorentina. Bellissima azione della Viola, ancora in gol Rubino: difesa giallorossa in grande difficoltà.

35' - Gol della Fiorentina. Cambio campo Fiorentina per Padilla che calcia in porta, Marin si allunga e respinge corto, ma il primo ad arrivare è Harder.

34' - Gol della Fiorentina. La Roma si sbilancia, Braschi riparte con un grande scatto e poi serve Rubino, solo in area.

30' - Miracolo di Keramitsis! Intervento fondamentale per impedire a un tiro degli avversari di finire in rete, con Marin battuto.

23' - Ancora miracolo di Tognetti su Keramitsis. Dopo una respinta corta il portiere dei Viola è riuscito a respingere da pochi cm dal difensore giallorosso.

18' - Brutto intervento di Gudelevicius su Joao Costa: l'arbitro estrae il cartellino giallo.

12' - Plaia a un passo dal gol! Gran colpo di testa del centrale su corner di Costa, Tognetti salva sulla linea, o almeno così sembra. I giallorossi chiedono il gol, che però non viene convalidato.

8' - Ottima chiusura di Oliveras su un cross dalla sinistra della Viola.

1' - Inizia il match.